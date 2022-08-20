موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد 2022 وتردد القنوات الناقلة

يترقب العديد من عشاق كرة القدم الإنجليزية والدوري الإنجليزي معرفة موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد 2022، ضمن أحدث فاعليات الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2022، حيث يحل فريق ليفربول ضيف ثقيل على نظيرة فريق مانشستر يونايتد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة الخاصة بالدوري الإنجليزي، وتعد تلك المباراة قوية نظراً لأن ليفربول ولأول مرة فشل في تحقيق الفوز خلال أولى جولات البطولة.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد 2022

بدأ العديد من جماهير الكرة المستديرة وجماهير الدوري الإنجليزي يتساءلون عن موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد 2022، خاصة وأن فريق ليفربول الإنجليزي لم يحالفه الحظ خلال أول جولتين من البطولة الحالية، حيث تعادل أمام فريق فولهام بنقطتين لكل منهما، وكذلك أمام فريق كرستال بتعادل إيجابي 1-1، ليحصد بذلك الريدز نقطتين والمركز الثاني عشر

والآن يستضيف ملعب أولد ترافورد تلك المواجهة القوية بين ليفربول ومانشستر يونايتد مساء الاثنين الموافق 22 أغسطس 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

من المقرر له أن يتم عرض لقاء الريدز ومانشستر يونايتد من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد قناة beIN sports premium 1

التردد : 11013

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

أرقام وحقائق مانشستر يونايتد وليفربول