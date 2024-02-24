موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

محبي وعشاق الساحرة المستديرة على موعد مع واحدة من أقوى مباريات كرة القدم هذا الموسم التي ستجمع بين كلا من تشيلسي وليفربول، مباراة الفريقين ستكون ضمن منافسات المرحلة النهائية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2024، يدخل فريق تشيلسي المباراة طامحا في إنقاذ موسمة الكارثي بعد عدم تمكنه من إحراز أي لقب حتى الآن وابتعاده عن المنافسة على جميع الألقاب بما فيها لقب البرمير ليج الذي يحتل فيه المركز العاشر حاليا، وفيما يلي سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول

موعد مباراة تشيلسي وليفربول

تقام مباراة تشيلسي وليفربول في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من فبراير الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، يحتضن اللقاء ملعب ويمبلي وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 1، يدخل فريق ليفربول هذه المباراة بمعنويات مرتفعة جدا خصوصا مع النتائج الجيدة التي يحققها الفريق هذا الموسم واستمراره في الحفاظ على صدارة ترتيب البرمير ليج حتى الآن، على الجانب الأخر فأن فريق تشيلسي يدخل تلك المباراة محاولا تحقيق الانتصار الذي سيقدم له دفعة معنوية كبيرة لاستكمال ما بقي من موسه.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراته ضد تشيلسي في ظل الغياب المحتمل لصلاح بسبب الإصابة وفقا للتشكيل التالي:

حراسة المرمى كويمين كيليهر.

خط الدفاع أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتية – جو جوميز.

خط الوسط أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – ريان جرافنبيرش هارفي إليوت.

خط الهجوم لويس دياز – كودي جاكبو.

التشكيل المتوقع لتشيلسي

على الجانب الأخر فأنة من المنتظر أن يبدأ تشيلسي مباراته في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كما يلي:

حراسة المرمى دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع بن تشيلويل – ليفي كولويل – أكسيل ديساسي – مالو جوستو.

خط الوسط مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كونور جالاجير.

خط الهجوم كول بالمر – رحيم ستيرلينج – نيكولاس جاكسون.