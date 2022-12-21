موعد مباراة ليفربول القادمة ضد استون فيلا بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة لها

تتزايد معدلات البحث حول موعد مباراة ليفربول القادمة أمام فريق استون فيلا، والتي من المقرر أن تقام بعد أيام من الآن في اطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز 2022/2023، تلك المباراة التي سيشارك فيها النجم المصري محمد صلاح، وكان الدوري الانجليزي قد توقف خلال الفترة الماضية بسبب انطلاق بطولة كأس العالم التي استمرت حتى يوم 18 من الشهر الجاري، وتوج بها ميسي رفاقه، وخلال السطور القادمة سنتعرف على توقيت مباراة ليفربول واستون فيلا والقنوات الناقلة لها بأعلى جودة.

موعد مباراة ليفربول واستون فيلا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، مساء يوم الإثنين القادم الموافق 26 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب فيلا بارك.

مباراة ليفربول واستون فيلا

يدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة، وتمكن الريدز من تسجيل 28 هدف خلال الجولات السابقة، فيما استقبلت شباكه 11 هدف فقط، أما فريق استون فيلا فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، وقد تمكن خلال الجولات الماضية من تسجيل 6 اهداف فقط، فيما استقبلت شباكه 17 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول واستون فيلا عبر شاشة قنوات beIN SPORTS القطرية الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات البطولة.

ترتيب الدوري الانجليزي