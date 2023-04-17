موعد مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تعرف على موعد مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول، والتي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2023 بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها بصورة مباشرة.

ليدز يونايتد ضد ليفربول

يستعد فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه نجمنا الدولي المصري، محمد صلاح، الجناح الأيمن الهجومي، لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب “إيلاند رود”.

نادي ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، بات بعيدًا للغاية عن تحقيق أهم أهدافه هذا الموسم وهو الوصول إلى المربع الذهبي، بات يريد الآن الوصول إلى بطولة الدوري الأوروبي لا أكثر.

في حين أن فريق ليدز يونايتد يطمح من خلال هذه المباراة بقوة إلى الابتعاد عن مناطق الهبوط لبطولة “دوري التشامبيونشيب” وهو الذي يحتل المركز السادس عشر ويقع بقوة بين الفرق المهددة، ومن ثم سيقاتل على الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

موعد مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يحين موعد انطلاق مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي هو يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023 على ملعب إيلاند رود، على يطلق الحكم صافرته معلنًا عن بدء المباراة في تمام الساعة:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف وبغداد وبيروت والمنامة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي ودبي ومسقط.

الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022/2023

ويتم إذاعة كافة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2022/2023 عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستجد مباراة ليدز يونايتد وليفربول على شاشتها، وعلى وجه التحديد عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.