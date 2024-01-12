موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح أمم إفريقيا

تنطلق في ليلة السبت الموافق 13 يناير 2024، أولى لحظات الحدث الكروي الكبير ببطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساءً تنطلق المباراة الافتتاحية الهامة والمرتقبة من كل عشاق كرة القدم داخل القارة السمراء، وتجمع بين ساحل العاج وغينيا بيساو، والتي يستضيفها ملعب “الحسن واتارا الأولمبي” في أبيدجان العاصمة الإفوارية، مباراة صعبة ستكون بمثابة بداية مثيرة لمهرجان الكرة الإفريقية المنتظر.

كأس أمم إفريقيا

مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في إفريقيا

تنطلق رحلة منتخب الكوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يعود إلى المشاركة بعد غياب استمر منذ عام 2015، ويفتتح الأفيال العاجيين مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب غينيا بيساو في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية.

يمتلك منتخب كوت ديفوار بتاريخ غني في البطولة، حيث تمكن من التتويج بلقبها في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية، ورغم خسارته في نهائي البطولة في نسختي 2006 و2012، إلا أنه يظل منافسًا قويًا يسعى لتحقيق إنجازات جديدة.

في المقابل، يدخل منتخب غينيا بيساو البطولة للمرة الرابعة على التوالي، حيث شهدت مشاركاته السابقة صعوبات، ويسعى الفريق إلى تحقيق أول فوز له بعد أدائه الباهت في المشاركات السابقة، حيث خاض 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 6.

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

تنطلق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو مساء السبت 13-1-2024، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لنقل البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكنكم مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر عبر قناة beIN AFCON 1 والتي ستكون بتعليق حفيظ دراجي.