موعد مباراة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني ريال مدريد ضد برشلونة 2024 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض لاستضافة مباراة الكلاسيكو القادمة بين ريال مدريد وغريمه المعتاد برشلونة يوم الأحد المقبل الموافق 14 من شهر يناير الجاري 2024 ضمن إطار منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني 2024.

استطاع برشلونة أن يحقق فوزاً رائعاً في مباراة اليوم التي جمعت بينه وبين فريق أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، واستطاع العملاق الكتالوني أن يحجز مقعده في نهائي البطولة أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل، انتهت مباراة برشلونة وأوساسونا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، حيث انتهى الشوط الأول خالياً من الأهداف وسط ضغط كبير والكثير من المحاولات من جانب الفريقين لتسجيل الهدف الأول، ولكن انتهى الشوط الأول بدون أي أهداف، ليبدأ الشوط الثاني من المباراة بالعديد من المحاولات لتسجيل الهدف الأول من جانب لاعبي برشلونة، حتى استطاع اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الأول في مرمى أوساسونا في الدقيقة 59، وبعدها استمرت أحداث المباراة على هذه النتيجة حتى انتهى الوقت الأصلي وبدأ الوقت الإضافي، واستطاع اللاعب لامين جمال أن يسجل الهدف الثاني لفريقه برشلونة في الدقيقة 3+90 وانتهت المباراة بهدفين نظيفين لصالح برشلونة.

يسعى النادي الكتالوني لتحقيق الفوز على غريمه المعتاد ريال مدريد والحصول على لقب السوبر الإسباني هذا الموسم، على الرغم من صعوبة المباراة ولكن سيكون هذا اللقب الخامس عشر لبرشلونة بالتالي سيكون هناك نوعاً خاصاً من المثابرة وتقديم كل ما لديه من مستوى أمام ريال مدريد للحصول على اللقب الخامس عشر.

على الجانب الآخر نجد ريال مدريد الذي يقدم أداء رائع وفوق ذلك أيضا، حيث وصل ريال مدريد إلى نهائي البطولة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد الذي كان يوم أمس الأربعاء، وانتهت المباراة التي كانت ضمن نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاث أهداف، حيث سجل كل اللاعب أنطونيو روديجر في الدقيقة 20، وفيرلاند ميندي في الدقيقة 29، وداني كارفاخال في الدقيقة 89، ثم انتهت المباراة بنتيجة التعادل ثلاث أهداف مقابل مثلهم وقرر الحكم خوض أشواط إضافية، حيث انتهى الشوط الإضافي الأول بنفس النتيجة، وفي الشوط الثاني استطاع خوسيلو من تسجيل الهدف الرابع لفريقه ريال مدريد في الدقيقة 116، بينما اختتم اللاعب براهيم دياز المباراة بالهدف الأخير في مرمى أتلتيكو مدريد في الدقيقة 120 لتنتهي المباراة بنتيجة خمسة أهداف لريال مدريد مقابل ثلاث أهداف.

يسعى النادي الملكي لتحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام غريمه المعتاد برشلونة والتأهل بلقب بطولة السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشر، مستغلاً أداءه الرائع وخطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يظهر أداء رائع جداً مع ريال مدريد هذا الموسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد القادم الموافق 14 من شهر يناير الجاري على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإن شبكة قنوات SSC السعودية تعتبر الناقلة الرسمية والحاصلة على حقوق بث جميع مباريات كأس السوبر الإسباني، بما في ذلك جميع مباريات كأس الملك الإسباني، ومن المقرر أن يتم بث أحداث المباراة على قناة SSC HD 1.