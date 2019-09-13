موعد مباراة كأس السوبر المصري الأهلي والزمالك

تقام مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في إطار مباراة نهائي السوبر المصري، بعد أن توج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري وتتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، وتمكن نادي الزمالك من الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ليحصد نادي الزمالك النسخة ال27 من بطولة كأس مصر ليقترب من النادي الأهلي الحاصل على البطولة 36 مرة.







موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري بين بطل الدوري وبطل الكأس، وكان من المقرر إقامتها يوم 18 سبتمبر كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بينما تم تأجيل المباراة نظرا لمشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ يلتقي النادي الأهلي نظيره الغيني كانوا سبورت يوم 14 سبتمبر في إطار مباراة ذهاب دور ال32 من البطولة.







الجدير بالذكر أن قرعة الدوري المصري جاءت بلقاء الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري، وذلك في النسخة ال61 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويعتبر كل من الأهلي والزمالك الأكثر مشاركة في بطولة الدوري المصري بمشاركتهما في جميع نسخ البطولة.

توج النادي الأهلي بالبطولة برصيد 41 بطولة ويعتبر الأكثر تتويجا بالبطولة في الدوري المصري، بينما يأتي نادي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 12 لقبا.