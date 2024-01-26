يواجه منتخب قطر نظيره منتخب فلسطين في مباراة الدور 16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في دولة قطر، وستكون هذه المباراة واحدة من أهم المباريات لدي العنابي، حيث يسعى الفريق لاستغلال عامل الأرض والجمهور والفوز بهذه المباراة للتأهل إلي الدور 8 من البطولة، وتأهل منتخب قطر إلى الدور 16 بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهلت فلسطين بعد حصولها على المركز الثالث في المجموعة الثالثة، كواحدة ضمن أفضل من حصلوا علي المركز الثالث في دور المجموعات.

موعد مباراة قطر وفلسطين في الدور 16 من كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة قطر ضد فلسطين في كأس آسيا على استاد البيت يوم الأثنين القادم الموافق 29 يناير 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport afc، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أسيا، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.

تشكيل قطر المتوقع أمام فلسطين

قد يعتمد مدرب منتخب قطر لكرة القدم على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: معتز برشم

خط الدفاع :بيدرو ميجيل – لوكاس مينديز – المهدي علي

في وسط الملعب: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – أحمد فتحي – حسن الهيدوس – يوسف عبد الرازق

في الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي.

مواجهة #العنابي 🇶🇦 في دور الـ16 من بطولة #كأس_آسيا2023 . ⚽️ قـطــر 🆚 فـلسـطيــن

🗓️ الاثنين 29 ينايـر 2024

⏰ 19:00 بدايـة المـبـاراة

🏟️ اسـتــــاد الـبــيــــــت#معًا_نفوز pic.twitter.com/7Ar6xFfW69 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) January 25, 2024

ويذكر بأن منتخب قطر لكرة القدم شارك في المجموعة الأولي في بطولة كأس أسيا 2023، بجانب كل من طاجيكستان والصين ولبنان، ونجح منتخب قطر في الفوز في الثلاث مباريات بدور المجموعات وتصدر قائمة المجموعة برصيد 9 نقاط.

بينما شارك منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة بجانب كل من الإمارات وإيران وهونغ كونغ، ونجح منتخب الصين في الفوز على هونغ كونغ والتعادل مع الإمارات بينما خسر من إيران.