يستقبل استاد البيت مباراة قطر وطاجكيستان، والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أسيا 2023 المقام في دولة قطر في الفترة ما بين 12 يناير وحتي 10 فبراير المقبل، ونجح منتخب قطر في الفوز في مباراة الجولة الأولي علي لبنان بثلاث أهداف دون رد، بينما تعادل منتخب طاجيكستان مع الصين.

موعد مباراة قطر وطاجكيستان في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر وطاجيكستان

تقام مباراة قطر ضد طاجيكستان في كأس اسيا يوم الاربعاء 17 يناير 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الأمارات، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة قطر وطاجكستان علي قناة beIN Asian Cup، أحد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة علي حقوق بث مباريات البطولة، ويمكن مشاهدة المباراة علي شبكة الانترنت عبر تطبيق تود الخاص بشبكة بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لقطر

قد يعتمد مدرب منتخب قطر علي التشكيل التالي:-

في حراسة المرمي: معتز برشم

خط الدفاع :بيدرو ميجيل – لوكاس مينديز – المهدي علي

في وسط الملعب: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – احمد فتحي – حسن الهيدوس – يوسف عبد الرازق

في الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي

ويشارك منتخب قطر في المجموعة الأولي من كأس أسيا بجانب طاجكيستان، ولبنان والصين، ويتصدر العنابي قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط جمعهم من فوز مباراة، بينما يأتي منتخب الصين في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.