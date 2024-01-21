يستقبل استاد خليفة مباراة قطر ضد الصين، والتي ستكون واحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا 2023، ويدخل المنتخب العنابي المباراة وهو ضامن بطاقة التأهل إلي الدور 16 من البطولة بعد تصدره قائمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما ستكون هذه المباراة واحدة من المباريات الصعبة على منتخب الصين حيث لابد من الفوز من أجل التأهل إلي الدور 16.

موعد مباراة قطر والصين في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة الصين وقطر في كأس أسيا 2023، غداً الأثنين 22 يناير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر، والسابعة بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة bein sport afc، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية، والتي لديها حقوق بث مباريات البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

قد يعتمد مدرب منتخب قطر على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: معتز برشم

خط الدفاع :بيدرو ميجيل – لوكاس مينديز – المهدي علي

في وسط الملعب: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – احمد فتحي – حسن الهيدوس – يوسف عبد الرازق

في الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي

ترتيب مجموعة قطر في كأس أسيا

تشارك قطر في المجموعة الأولي في كأس أسيا بجانب كل من الصين وطاجيكستان ولبنان، ويتصدر المنتخب العنابي قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط حصدها من فوزه مباراتين.

بينما يأتي منتخب الصين في المركز الثاني برصيد نقطتين حصل عليهم من تعادل مباراتين، ومنتخب طاجيكستان في المركز الثالث ولبنان في المركز الأخير بنقطة.