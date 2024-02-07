يستعد منتخب قطر لمواجهة الأردن في نهائي كأس أسيا 2023، وهذه المباراة ستكون هامة لدى المنتخبين، حيث يسعى العنابي صاحب اللقب الماضي في تحقيق اللقب الثاني له على التوالي، بينما يسعى منتخب الأردن في حصد اللقب الأول له في هذه البطولة، وتأهلت قطر إلي النهائي بعد الفوز على إيران في نصف النهائي بنتيجة 3-2، بينما تأهلت الأردن إلي النهائي بعد الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة قطر ضد الأردن على استاد لوسيل، يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والأردن وعمان والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الأمارات، والخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة علي قناة bein sport afc، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية والتي تمتلك حقوق بث مباريات كأس أسيا، كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق تود.

تشكيل منتخب قطر المتوقع

من المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب قطر على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: معتز برشم

خط الدفاع :بيدرو ميجيل – لوكاس مينديز – المهدي علي

في وسط الملعب: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – أحمد فتحي – حسن الهيدوس – يوسف عبد الرازق

في الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي.

أكرم مر من هُنا🫢🔥 pic.twitter.com/GWuJCkUAU3 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) February 7, 2024

تشكيل الأردن المتوقع

يتوقع أن يعتمد مدرب منتخب الأردن على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي- سعد ناطق- علي عدنان-ميرضاش دوسكي.

خط الوسط : أسامة رشيد – إبراهيم باشا – أمير العماري – علي جاسم.

خط الهجوم : مهند علي – أيمن حسين.