موعد مباراة فلسطين والإمارات في الجولة 2 من بطولة أمم آسيا والقنوات الناقلة

تشهد بطولة أمم آسيا اليوم مباراة مهمة بين فلسطين والإمارات في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حقق المنتخب الإماراتي الفوز في المباراة الأولى على حساب منتخب هونغ كونغ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر المنتخب الفلسطيني من المنتخب الإيراني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

متى مباراة فلسطين والإمارات؟

ومن المقرر أن تقام المباراة المهمة بين فلسطين والإمارات اليوم في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، وتقام في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويستضيف ملعب الجنوب في الوكرة المباراة اليوم.



ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير دون نقاط بعد خسارته من إيران، ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بثلاث نقاط وفارق الأهداف لصالحه.

القنوات الناقلة للمباراة والمعلقين

وتذيع المباراة 3 قنوات رسمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، حيث تذيع قناة beIN ASIAN CUP 1 المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذيع أيضا قناة Alkass EXTRA One HD القطرية المباراة بالإضافة إلى قناة SSC EXRTA HD 1 الموجودة في المملكة العربية السعودية.



ويعلق على المباراة عبر قنوات بي أن سبورت المعلق حسن العيدروس وعلى قناة الكأس المعلق خليل البلوشي، بينما يعلق على قناة السعودية المعلق مشاري القرني.

التشكيل المتوقع للفريقين

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإماراتي بتشكيل يتكون من الحارس خالد عيسى وفي خط الدفاع يلعب كلا من زايد سلطان الزعابي وخليفة الحمادي وبدر ناصر عبد العزيز وعبد الله إدريس، وفي خط الوسط يلعب كل من طحنون الرفاعي ويحيى نادر وعبد الله رمضان، وفي خط الهجوم يلعب كايو وسلطان عادل الأميري وفابيو ليما.



أما المنتخب فسيدفع المدرب مكرم دبدوب بتشكيل يتكون من رامي حمادة في حراسة المرمى ومصعب البطاط في خط الدفاع بجانب كل من ميشيل تيرمانيني وياسر حمد وكراميلو سالدانيا، وفي خط الوسط يلعب شهاب قنبر ومحمد باسم رشيد وعدي خروبا، وفي خط الهجوم يلعب محمود أبو وردة وتامر صيام وزيد قنبر.

المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا

ويعتقد المعظم أن يتم تحديد المنتخبات الصاعدة للدور التالي من هذه المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية، حيث إنه في حالة خسارة ثانية للمنتخب الفلسطيني فإنه سيودع البطولة غالبا بعد خسارتين متتاليتين، أما في حالة تحقيقه أي نتيجة إيجابية فمن المفترض أن يدخل في المنافسة على الصعود للأدوار الإقصائية التالية.

أما فرصة منتخب الإمارات فتعتبر أقوى بعد حصوله على ثلاث نقاط غالية أمام منتخب هونغ كونغ، ولكن يسعى المنتخب الإماراتي في تحقيق فوزه الثاني على المنتخب الفلسطيني وضمان التأهل للدور التالي وعدم الدخول في حسابات مع المنتخب الإيراني على مقعد الصدارة ومقعد الوصيف.