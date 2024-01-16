يستعد منتخب فلسطين لمواجهة نظيره منتخب الإمارات في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أسيا المقام في دولة قطر، وستكون هذه المباراة واحدة ضمن المباريات الهامة في البطولة حيث يسعى كل فريق من أجل الفوز علي الأخر وذلك لضمان بطاقة التأهل إلي الدور القادم، ونجح منتخب الإمارات في الفوز على هونغ كونغ بنتيجة 3-1، بينما خسر منتخب فلسطين في المباراة الأولي له من إيران بنتيجة 4-1.

موعد مباراة فلسطين والأمارات في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإمارات ضد فلسطين

تقام مباراة فلسطين والإمارات على ستاد الجنوب، يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين والقاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة beIN Asian Cup أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأمارات

قد يعتمد مدرب منتخب الإمارات على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: خالد عيسى

في خط الدفاع :زايد سلطان – خليفة الحمادي – بدر ناصر – عبد الله إدريس

وسط الملعب: عبد الله رمضان – يحيى نادر

وسط الملعب أمام :- فابيو دي ليما – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

في الهجوم : سلطان عادل

ترتيب مجموعة فلسطين في كأس آسيا

يشارك منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة بجانب إيران واليابان وهونغ كونغ، ويتصدر منتخب إيران قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع منتخب الإمارات صاحب المركز الثاني، ولكن تتفوق إيران بفارق الأهداف، ويأتي هونغ كونغ في المركز الثالث ، وفلسطين في المركز الأخير بدون نقاط.