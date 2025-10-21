موعد مباراة فرانكفورت وليفربول في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”دوتش بانك بارك”مباراة فرانكفورت وليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الثالثة حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر حيث خسر فريق فرانكفورت من فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-1 في الجولة السابقة بينما خسر فريق ليفربول من فريق غلطة سراي بنتيجة 1-0 في الجولة السابقة.

الجولة الثالثة معلق المباراة خليل البلوشي البطولة دوري أبطال أوروبا توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة بي إن سبورت 2

القنوات الناقلة لمباراة لفرانكفورت وليفربول

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، بالتحديد قناة بى ان سبورت 2، وهي الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا.