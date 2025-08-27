موعد مباراة غريمسبي تاون ومان يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة والتشكيل 2025

مان يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الثانية حيث فاز فريق غريمسبي تاون علي فريق شروسبري تاون بنتيجة 3-1 بينما فاز فريق مان يونايتد علي فريق بورنموث بنتيجة 4-1 حيث كانت المباراة ضمن منافسات الجولة الأولي . يستضيف ملعب "بلونديل بارك" مباراة غريمسبي تاون وفي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الثانية حيث فاز فريق غريمسبي تاون علي فريق شروسبري تاون بنتيجة 3-1 بينما فاز فريق مان يونايتد علي فريق بورنموث بنتيجة 4-1 حيث كانت المباراة ضمن منافسات الجولة الأولي .

الجولة الثانية البطولة كأس الرابطة الإنجليزية معلق المباراة محمد بركات القناة الناقلة بي ان سبورت 4

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وهي الناقل الحصري والحاصلة علي حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية، وبالتحديد قناة بي ان سبورت 4 .

تشكيل فريق مان يونايتد المتوقع

حارس المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: يورو، ماغواير، شاو

خط الوسط: دالوت، أوغارتي، فيرنانديز، مالاسيا

خط الهجوم : مبيومو، ماونت، سيسكو

السياق الفني للمباراة

مانشستر يونايتد يدخل المباراة تحت ضغط كبير، بعد أداء متواضع في بداية الموسم، بما في ذلك خسارة أمام أرسنال وتعادل أمام فولهام في الدوري .

روبن أميريم، المدير الفني، أكد أن الفريق “غير جاهز بعد للمنافسات الأوروبية” وأن تركيزه الحالي هو بناء أساس قوي في الدوري والكأس .

إحصائيات المواجهة

هذه المباراة تعد الأولى بين الفريقين منذ عام 1948 .

السجلات التاريخية تشير إلى تفوق طفيف لمانشستر يونايتد (16 فوز مقابل 15 لغريمسبي، مع 6 تعادلات) .