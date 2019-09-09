موعد مباراة عمان ولبنان الودية والقنوات الناقلة







ننشر موعد مباراة عمان ولبنان الودية المقرر لها يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر 2019 ولقاء دولي ضمن يوم الفيفا، حيث نقدم لكم كل أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان الودية اليوم، تقام المباراة على استاد السيب الرياضي بسلطنة عمان، حيث يقيم منتخب لبنان معسكر تدريبي هناك منذ يوم الجمعة الماضية، يستعد المنتخبات من خلال تلك المبارة للقاءات الرسمية القادمة في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.







القنوات الناقلة لمباراة عمان ولبنان الودية الثلاثاء

بخصوص قنوات تذيع مباراة عمان ولبنان مباشرة على الهواء فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports HD4، كما من المرتقب أن تكون منقولة على قناة عمان الرياضية، منتخب عمان بدأ تصفيات كأس العالم 2022 بفوز مهم على المنتخب الهندي المتطور خارج الديار بنتيجة 2-1، على أن يتقابل الأحمر العماني في العاشر من أكتوبر القادم مع المنتخب الأفغاني.







موعد مباراة عمان ولبنان الودية

منتخب لبنان في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم مونديال 2022، خسر من منتخب كوريا الشمالية 2-0 في المباراة التي أقيمت بكوريا، يغيب عن مباراة عمان الودية قائد المنتخب اللبناني حسن معتوق للإصابة، موعد مباراة عمان ولبنان الودية يوم الثلاثاء 10-9-2019 في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت سلطنة عمان ودبي.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية.