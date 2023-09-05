موعد مباراة عمان وفلسطين الودية 2023.. والقنوات الناقلة

يزداد البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد مباراة عمان وفلسطين، التي تجمع بين طرفيها كلا المنتخبين في لقاء ودي قوي، استعدادا لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي يسعى من خلالها كلا الطرفين لحسم بطاقة التأهل والمشاركة في هذا الحدث الرياضي الضخم الذي يشارك به أفضل منتخبات ولاعبي العالم.

موعد مباراة عمان وفلسطين

موعد مباراة عمان وفلسطين الودية

وتم تحديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري موعدًا للمباراة الودية بين منتخبي عمان وفلسطين، على أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

شهر مزدحم للمنتخب العماني

يستعد المنتخب العماني بهذه المواجهة لانطلاق تصفيات قارة آسيا المؤهلة للبطولة الكبرى في عالم الساحرة المستديرة كأس العالم، إضافة للبطولة القارية، إذ ينتظر منتخب عمان مواجهات قوية في تصفيات المونديال وقارة آسيا خلال شهر نوفمبر المقبل، لذلك يستعد بخوض وديتين أمام منتخبي فلسطين وأمريكا.

على الجانب الأخر منتخب فلسطين بدأ الاستعداد بقوة من أجل البطولتين، إذ يلتقي وديًا مع منتخب فيتنام وعمان، ويسعى المنتخب الفلسطيني لتحقيق استفادة فنية من تلك المواجهات الودية، قبل مواجهة منتخب لبنان في شهر نوفمبر المقبل ضمن تصفيات مونديال 2026، ويطمح لاعبو منتخب فلسطين في حسم بطاقة التأهل المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس أمم آسيا 2023، خاصة وأنهم وقعوا في مجموعة قوية بتصفيات المونديال المجموعة الثالثة مع الإمارات وإيران وهونغ كونغ.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وفلسطين

ومن المقرر أن تنقل مباراة المنتخب العماني ضد المنتخب الفلسطيني والتي تقام في سلطنة عمان، إذ يحتضن اللقاء ملعب السلطان قابوس الرياضي عبر شاشة قناة عمان الرياضية القناة الرسمية المتخصصة في الرياضة بالسلطنة.

ويمكن للجماهير التي ترغب في متابعة هذا اللقاء عبر القناة الرياضية، استقبال البث عالي الجودة من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 12130، الاستقطاب رأسى ومعامل الترميز 27500، ويشهد الشهر الحالي فترة التوقف الدولي الثالثة والمحدد لها أن تبدأ من يوم 4 سبتمبر الجاري وحتى يوم 12.