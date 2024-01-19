موعد مباراة عمان وتايلاند في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب عمان مع نظيره منتخب تايلاند في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أسيا 2023، وستكون هذه المباراة في غاية الأهمية لكلا المنتخبين، حيث يسعى منتخب عمان إلى تحقيق الفوز من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام السعودية، بينما يسعى منتخب تايلاند إلى تحقيق الفوز من أجل حصد النقاط وضمان بطاقة التأهل إلي الدور 16.

موعد المباراة

تقام مباراة عمان وتايلاند على ملعب عبد الله بن خليفة، يوم الأحد 21 يناير 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت عمان، والسعودية وقطر، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة beIN ASIAN CUP، التي تذيع مباريات كأس آسيا في منطقة الشرق الأوسط، وكما يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق تود علي الهواتف.

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان

قد يعتمد مدرب منتخب عمان على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إبراهيم المجيني.

في الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي.

في وسط الملعب: مصعب المعمري – تميم البلوشي- حارب السعدي – عبد الله فواز

خط الهجوم : عمر المالكي – محسن الغساني.

ترتيب مجموعة عمان في كأس أسيا

تشارك عمان في المجموعة السادسة ببطولة كأس أسيا 2023، وتتصدر تايلاند قائمة المجموعة بثلاث نقاط، بالتساوي مع السعودية صاحبة المركز الثاني، بينما تأتي عمان في المركز الثالث، وقيرغستان في المركز الأخير بدون نقاط.