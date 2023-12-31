موعد مباراة عمان والإمارات الودية 2024 والقنوات الناقلة.. الأحمر في اختبار قوي قبل الآسيوية

كشف الاتحاد العماني لكرة القدم، عن موعد مباراة الأحمر العماني والإمارات الودية المرتقبة المقرر لها يوم السبت القادم الموافق 6 يناير 2024، كما أكد الاتحاد في بيانه أن المباراة سوف تكون منقولة على عدة قنوات فضائية، من الجدير بالذكر أن المنتخب العُماني لكرة القدم، يخوض معسكر تدريبي خارجي في أبوظبي بالإمارات، إستعدادًا لنهائيات كأس أمم آسيا التي تنطلق في قطر يوم 12 يناير القادم.

مباراة عمان والإمارات

القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات الودية

أكدت عدة مصادر صحفية أن القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات الودية سوف تكون قناة عمان الرياضية كما ستكون منقولة على القنوات الرياضية الإماراتية، هذا وتُقام المباراة على استاد آل نهيان بإمارة أبوظبي، وستكون مفتوحة أمام الجماهير، يذكر أن منتخب عمان لعب مباراة ودية منذ يومين خلال معسكره بالإمارات، وتغلب فيها على الصين بنتيجة 2-0.

موعد مباراة عمان والإمارات بتوقيت مسقط ودبي

منتخب عمان سوف يشارك في كأس أمم آسيا 2024 ضمن المجموعة السادسة، تلك المجموعة التي تضم المنتخب السعودي أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة ومعهم تايلاند وقرغيزستان، موعد مباراة عمان والإمارات الودية يوم السبت 6 يناير 2024 في الأوقات التالية:

الساعة 7.15 مساء بتوقيت مسقط ودبي.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

منتخب الإمارات واجه أحد منتخبات مجموعة منتخب عمان في كأس آسيا القادمة، وهو منتخب قرغيزستان، وكانت مباراة ودية أقيمت في نهاية عام 2023، وفاز منتخب الإمارات بصعوبة، عن طريق ركلة جزاء متأخرة، ليفوز الأبيض الإماراتي بنتيجة 1-0.