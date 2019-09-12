موعد مباراة ظفار ضد صور غدا الجمعة والقنوات الناقلة “كأس السوبر العُماني 2019”

نقدم موعد مباراة ظفار وصور المقرر لها يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 ومباراة افتتاح الموسم الكروي الرياضي 2019-2020 في سلطنة عمان، لقاء ظغار وصور هو مباراة كأس السوبر العماني 2019 المرتقبة على اللقب والبطولة الأولى مع بداية الموسم الجديد، حيث يبحث كل فريق عن التتويج، نادي ظفار حقق السوبر العماني مرتين من قبل ويبحث عن التتويج الثالث، نادي صور يبخ عن التتويج الأول بالسوبر العماني 2019.







كأس السوبر العُماني 2019: تصريحات المدربين

التونسي يامن الزلفاني مدرب نادي ظفار، قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كأس السوبر العماني 2019 أن فريقه جاهز لمباراة كأس السوبر العماني ضد نادي صور، مؤكدا أن ظفار بما حضر وهو مستعد بالتشكيلة المثالية، وأضاف الزلفاني أن نادي ظفار خاض مباراة في كأس الاتحاد وتلك المباراة ستكون الثانية للفريق. على خميس مدرب نادي صور استعرض فترة الإعداد الخاصة بالفريق والتي بدأت في 20 أغسطس الماضي، وان نادي صور خاض أربع تجارب ودية، مؤكدا أن هدفه تحقيق لقب السوبر العماني 2019.







موعد مباراة ظفار وصور “السوبر العماني”

القنوات الناقلة لمباراة السوبر العماني 2019 ستكون قناة عمان الرياضية، والتي تقدم تغطية شاملة وكاملة للمباراة، تقام المباراة على مجمع الرستاق الرياضي، والذي يتم افتتاحة على هامش مباراة السوبر العماني 2019، موعد مباراة ظفار وصور السوبر يوم الجمعة ستكون عند الساعة 6.45 مساء بتوقيت سلطنة عمان.











