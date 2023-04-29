موعد مباراة صن داونز وشباب بلوزداد اليوم 29/04/2023 دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد معقل نادي صن داونز مباراة صن داونز وشباب بلوزداد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستطاع صن داونز بوضع قدمه الأولى في نصف النهائي وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب ب 4 أهداف مقابل هدف، ويُعتبر فريق صن داونز من أقوى الفرق الموجودة في البطولة، حيث يقدم الفريق نتائج جيدة حتى الآن، ونستعرض عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز اليوم والقنوات الناقلة.

توقيت مباراة صن داونز وشباب بلوزداد اليوم

تنطلق مباراة صن داونز وشباب بلوزداد مساء اليوم السبت 29-4-2023، وتحديداً في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، واستطاع الفريق الجنوب إفريقي اكتساح الفريق الجزائري في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف، حيث افتتح صن داونز أول أهداف المباراةعن طريق اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، وعزز نيو مايما بالهدف الثاني في الدقيقة 20، وعاد شباب بلوزداد بالهدف الأول له عن طريق ميلود ربيع في الدقيقة 45، وعاد بيتر شالوليلي ليسجل ثالث اهداف فريقه والثاني له في الدقيقة 51، قبل أن يختتم كاسيوس ميلولا رابع الأهداف في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

مباراة صن داونز وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة صن داونز وشباب بلوزداد بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق محمد المبروكي، وينفرد فريق صن داونز بصدارة جدول ترتيب دوري جنوب افريقيا برصيد 65 نقطة بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه نادي سوبر سبورت صاحب المركز الثاني، ويحتل بلوزداد صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 45 نقطة بالرغم من الخسارة في المباراة السابقة في الدوري.

مباراة صن داونز ضد شباب بلوزداد اليوم

استطاع صن داونز بأن يصعد كأول مجموعته برصيد 14 نقطة، وصعد النادي الأهلي ثاني المجموعة ب 10 نقاط على حساب الهلال السوداني والقطن الكاميروني، بينما صعد شباب بلوزداد كثاني المجموعة الرابعة ب 10 نقاط، واحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وصعدا على حساب الزمالك والمريخ السوداني.