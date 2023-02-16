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موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا وتردد قنوات بي إن سبورت الناقلة 

مصطفى السيد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة القوية التي تجمع ما بين الترجي التونسي ضد شباب بلوزداد ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا “الجولة الثانية”. 

موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا وتردد قنوات بي إن سبورت الناقلة 
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متى تقام مباراة شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي؟ 

نجوم نادي الترجي التونسي

تنطلق مباراة شباب بلوزداد ضد الترجي يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي، العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة. 

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تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة الترجي ضد شباب بلوزداد 

صور ارشيفية للقاء الترجي ضد شباب بلوزداد

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري على قنوات بي إن سبورت، وترددها على القمر الصناعي نايل سات كالآتي: 

تردد القناة: 11084. 

الترميز: 27500. 

الاستقطاب: أفقي. 

معامل تصحيح الخطأ: 6/5. 

بينما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو كالتالي: 

تردد القناة: 12379. 

الترميز: 27500. 

الاستقطاب: أفقي. 

معامل تصحيح الخطأ: 6/5. 

ما هو ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا ؟ 

نجوم شباب بلوزداد

  1. شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط. 
  2. الترجي التونسي برصيد 3 نقاط. 
  3. المريخ السوداني بدون رصيد من النقاط. 
  4. الزمالك المصري بدون رصيد من النقاط. 
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مصطفى السيد

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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