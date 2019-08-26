موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات كأس العالم (مونديال 2022) والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 وما هي القنوات الناقلة لمباراة سوريا القادمة في تصفيات المونديال أسئلة كثيرة تشغل الكثير من جماهير كرة القدم، حيث يلتقي منتخب سوريا الأول مع نظيره منتخب الفلبين يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، ومباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة عن قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والمؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023، وتضم تلك المجموعة أيضا إلى جانب سوريا والفلبين منتخبات الصين وغوام وجزر المالديف.

موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

تقام لعبة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 بالفلبين وتحديدا على ملعب بانارد بارك بمدينة باكولود، اتحاد كرة القدم السوري جدد الثقة في المدير الفني الوطني فجر إبراهيم، وكان المنتخب السوري قد حقق المركز الأخير في دور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2018 والتي أقيمت مؤخرا بالعراق، وشارك منتخب نسور قاسيون في تلك البطولة بدون اللاعبين المحترفين.

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة سوريا والفلبين عبر قناة bein sports الناقل الحصري لكل مباريات تصفيات كأس العالم القادمة، يذكر أن هذا الدور من التصفيات يتكون من ثماني مجموعات، يتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، أبطال المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات مونديال 2022 في الخامس من سبتمبر 2019 ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرا بتوقيت سوريا والسعودية والكويت.

الساعة 4 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

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