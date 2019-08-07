موعد مباراة سوريا والعراق غدا الخميس في بطولة غرب آسيا “القنوات الناقلة”

يلتقي منتخب سوريا الأول مع نظيره منتخب العراق يوم الخميس الثامن من أغسطس 2019 على ملعب كربلاء الدولي جنوب دولة العراق، حيث نقدم لكم الآن أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا مباشرة على الهواء، والتي ستكون منقولة على قناة فضائية مفتوحة مجانية، كما يسعدنا من خلال موقع نجوم مصرية تقديم موعد مباراة سوريا اليوم في بطولة غرب آسيا بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وجرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا.

جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل لعبة العراق وسوريا اليوم الخميس في بطولة غرب آسيا وقبل مباريات الجولة الثالثة، يتصدره المنتخب العراقي برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين، منتخب سوريا في المركز الرابع بنقطة واحدة من تعادل مع اليمن وخسارة من لبنان، فلسطين ولبنان في المركزين الثاني والثالث على التوالي وكل منتخب له أربع نقاط، منتخب اليمن يحل في المركز الخامس والاخير وله نقطة واحدة.

موعد مباراة سوريا والعراق في غرب آسيا والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة للمباراة فسوف تكون منقولة على القناة العراقية الرياضية، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة الكويت الرياضية، وقناة الأردن الرياضية، موعد مباراة سوريا والعراق يوم الخميس 8-8-2019 سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10.30 مساء بتوقيت سوريا والعراق والسعودية والكويت.

الساعة 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.