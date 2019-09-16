موعد مباراة سوريا ضد جزر المالديف القادمة في التصفيات المشتركة – مونديال 2022 وكأس آسيا 2023

متى موعد مباراة سوريا وجزر المالديف القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 المشتركة مع تصفيات كأس آسيا 2023 هو سؤال الجميع الآن، وموعد مباراة سوريا القادمة في تصفيات المونديال سيكون يوم 10 أكتوبر 2019، وهي مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، تقام المباراة على ملعب مكتوم بن راشد بمدينة دبي بالإمارات، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإماراتي بأن تقام على ملاعب الدولة كل مباريات منتخب سوريا في التصفيات المشتركة.







لعب منتخب نسور قاسيون مباراة واحدة حتى الآن في تصفيات كأس العالم، وتغلب فيها على منتخب الفلبين بنتيجة 5-2، موعد مباراة سوريا والمالديف القادم سيكون ثاني مباريات المنتخب، منتخب سوريا قبل مباريات الجولة القادمة، يحل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف منتخب الصين الذي يمتلك ثلاث نقاط أيضا من مباراة، الفلبين وجزر المالديف في المركزين الثالث والرابع وكل منتخب لديه ثلاث نقاط من مباراتين، وفي المركز الأخير يحل منتخب غوام بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة سوريا والمالديف القادمة في تصفيات المونديال







بخصوص القنوات الناقلة للمباراة فمن المرتقب أن تذيع البث المباشر لها قناة سوريا دراما وقناة الكأس المفتوحة، فوز المنتخب السوري سينعش مكانه على قمة تلك المجموعة، ومواصلة المنافسة مع المنتخب الصيني، موعد مباراة سوريا والمالديف القادمة يوم 10 أكتوبر 2019 في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وسوريا.

الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.