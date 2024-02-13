موعد مباراة سباهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يواجه الهلال نظيره نادي سباهان في مباراة ذهاب الدور 16 من دوري أبطال آسيا، وستكون هذه المباراة هامة لدى نادي الهلال السعودي والذي يسعي إلي التأهل إلي الدور ربع النهائي وحصد اللقب بعد ما فشل في الحصول عليه الموسم الماضي بعد الخسارة في النهائي.

موعد مباراة الهلال ضد سباهان

تقام مباراة الهلال ضد سباهان علي ملعب نقش جهان، يوم الخميس القادم الموافق 15 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة ssc الرياضية السعودية، وقناة bein sport afc، ويمكن مشاهدة المباراة على شبكة الانترنت من خلال منصة شاهد VIP أو تطبيق تود.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز – سلمان الفرج – ميشيل ديلغادو – نيمار – سالم الدوسري.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

والجدير بالذكر بأن نادي الهلال السعودي شارك في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا بجانب نافباخور ونادي نساجي، و مومباي سيتي، وتصدر قائمة المجموعة برصيد 16 نقطة بعد ما استطاع الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

بينما شارك سباهان في المجموعة الثالثة بجانب الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي واجمل اف سي، وحصل على وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسر في مباراة.