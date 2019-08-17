موعد مباراة ريال مدريد و سيلتافيغو في الدوري الأسباني والتشكيلة الاساسية 17/8/2019

نقدم لكم من خلال موقع نجوم المصرية اهم المباريات العالمية ومنا مباريات الدوري الاسباني، و نقدم لكم كل تفاصيل مباراة اليوم بين ريال مدريد و سيلتافيغو في الدوري الاسباني من الجولة(1)، وسوف يبدأ ريال مدريد أولي مبارياته من دون النجم البلجيكي ايدين هازارد الذي تعرض لاصابة يوم أمس في تدريبات ريال مدريد استعداد للقاء، ويأمل ريال مدريد ان يبدأ اولي مباراته بالفوز على سيلتافيغو رغم الاداء الغير مرضي من قبل الجمهور الادارة والمدرب في الجولة التحضيرية و سوف نقدم لكم التفاصيل في هذه العناوين .

بطاقة المباراة

مباراة اليوم بين ريال مدريد و سيلتافيغو في الدوري الاسباني، و الجولة الأولي، على ملعب البلايدوس ملعب سيلتافيغو، ويشهد التعليق المعلق خليل البلوشي ، و القناة الناقلة : بي ان سبورت 3 .

التشكيلة المتوقعة

سوف يبدأ مدرب ريال مدريد زيدان أولي مبارياته الرسمية هذا الموسم و فقدان نجمه الجديد ايدين هازارد سوف يلعب بنظام (4_4_2) في حراسة المرمي تيبو كورتوا ، ويشهد الدفاع تغير في الجهة اليمني كارفاخال، بسبب تراكم البطاقات الصفراء ورباعي الدفاع هم : مارسيلو _ راموس _ فاران _ ألفارو أودريوزولا ، وسوف يلعب بخط الوسط بــ أربعة لاعبين هم : كاسيميرو _ كروس _ مودريتش _ ايسكو ، وفي الهجم كلاً من بنزيمة، و الوافد الجديد لوكا يوفيتش كرأس حربة صريح .

توقيت المباراة بنسبة لبعض الدول العربية

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية و فلسطين و الأردن و سوريا و لبنان و العراق واليمن و البحرين .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر و السودان و ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.



ويأمل ريال مدريد في الفوز في أول مباراة له في الدروي الاسباني ويتفوق من البداية على الغريم برشلونة الذي خسر يوم أمس من اتلتيكو بلباو بهدف وحيد في الدقيقة 88 من عمر المباراة .