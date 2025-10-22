موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب “سانتياغو برنابيو” مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الثالثة حيث فاز فريق ريال مدريد على فريق خيتافي بنتيجة 1-0 في الجولة السابقة في الدوري الأسباني.

الجولة الثالثة البطولة دوري أبطال أوروبا معلق المباراة عصام الشوالي القناة الناقلة بي إن سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس

حيث تنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، بالتحديد قناة بى ان سبورت 1، وهي الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا.