يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو ريال مدريد ونابولي والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويستعد الملكي لهذه المباراة بقوة ويرغب في الفوز والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك لضمان بطاقة التأهل إلى الدور 16 وحصد اللقب هذا الموسم، بعدما فشل في الحصول عليه الموسم الماضي بعد الخسارة في مباراة النهائى من مان سيتي والذي توج باللقب الأول له في هذه البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري الابطال يوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports 1 أحد مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية والتي تمتلك حقوق بث مباريات دوري الابطال.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

قد يعتمد مدرب ريال مدريد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو – دافيد ألابا – فيرلان ميندي

وسط الملعب:داني سيبايوس – أوريليان تشواميني – فالفيردي – جود بيلينجهام

في الهجوم: رودريجو – خوسيلو

التشكيل المتوقع لنابولي

حراسة المرمي: ليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – ليو أوستيجارد – أمير رحماني – ماتياس أوليفيرا

وسط الملعب: أنجويسا – لوبوتكا – زيلينسكي

في الهجوم:بوليتانو – فيكتور أوسيمين – كفاراتسخيليا

ويذكر بإن نادي ريال مدريد يشارك في المجموعة الثالثة في دوري الابطال، ويتصدر قائمة المجموعة برصيد 12 نقطة جمعهم من خوض 4 مباريات فاز فيهم جميعاً، بينما يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات حقق الفوز في مباراتين منها وتعادل في مباراة وخسر في مباراة.