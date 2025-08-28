موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا القادمة في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

يواصل نادي ريال مدريد استعداداته لمواصلة بدايته القوية في بطولة الدوري الإسباني “لا ليغا” موسم 2025-2026، حيث يترقب عشاق الكرة الإسبانية والعالمية موعد المواجهة المقبلة أمام فريق ريال مايوركا في الجولة الثالثة من المسابقة، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين متصدر الترتيب وأحد الفرق الباحثة عن تصحيح المسار.

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا يوم السبت المقبل 30 أغسطس 2025، في تمام الساعة:

10:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

11:30 مساءً بتوقيت الإمارات

مشوار ريال مدريد قبل مباراة مايوركا

يدخل الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة من أول جولتين تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد تشابي ألونسو، إذ افتتح مشواره بفوز صعب على أوساسونا في ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدف وحيد حمل توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وفي الجولة الثانية، واصل الفريق تألقه خارج الديار بفوز كبير على الصاعد الجديد ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة، سجل منها مبابي ثنائية، بينما أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث.

وضعية ريال مايوركا قبل موقعة مدريد

على الجانب الآخر، يعاني فريق ريال مايوركا من بداية متعثرة في الليغا، حيث اكتفى بجمع نقطة وحيدة فقط بعد مرور جولتين؛ فقد تلقى خسارة قاسية على أرضه أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يكتفي بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام سيلتا فيجو، ما جعله يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، ويدخل مواجهة ريال مدريد بضغط كبير بحثًا عن أول انتصار له.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة ضد مايوركا

تمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وقد خصصت القناة بث المباراة عبر شاشة beIN SPORTS 3 HD مع تعليق عربي لتغطية المواجهة بشكل مباشر وحصري.