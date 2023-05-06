موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن منافسات مرحلة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعود هذا الأسبوع منافسات بطولة الأندية الأقوى على مستوى العالم بطولة دوري أبطال أوروبا، فكل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم على موعد مع مواجهتين قمة في الإثارة هذا الأسبوع فمن المنتظر أن يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في مباراة وصفت باعتبارها نهائي مبكر للبطولة هذا العام، وعلى الناحية الأخرى يستضيف فريق انتر ميلان فريق الميلان الايطالي في مواجهة قارية بطابع محلي، فيما يلي نعرض عليكم موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مع إلقاء الضوء على أخبار الفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يستضيف فريق ريال مدريد الاسباني حامل لقب بطولة العام الماضي فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي النسخة الماضية ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تلعب المباراة يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، جدير بالذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في العام الماضي من ذات البطولة، وقد تمكن ريال مدريد من حسم بطاقة التأهل على حساب مانشستر سيتي في ذلك التوقيت بعد أن تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونجح في الفوز في مباراة العودة بثلاثة أهداف لهدف.

مشوار ريال مدريد في البطولة

كان فريق ريال مدريد وقع في المجموعة السادسة التي كانت تضم كلا من فريق شاختار دونستي ولايبزيج وفريق سيلتك الاسكتلندي، وقد تمكن النادي الملكي من التأهل على رأس هذه المجموعة برصيد ثلاثة عشر نقطة، ليلتقي في دور الستة عشر بالعملاق الإنجليزي ليفربول ويتمكن من تخطية قبل أي يقصي فريق تشيلسي الإنجليزي هو الأخر في دور الثمانية من ذات البطولة.

مشوار مانشستر سيتي في البطولة

على الناحية الأخرى تمكن مانشستر سيتي أيضا من تصدر مجموعته التي كانت تضم كلا من بروسيا دورتموند وأشبيلية الاسباني وفريق كوبنهاجن، حيث حصد فريق مانشستر سيتي أربعة عشر نقطة من ستة مباريات، ليلتقي بعد ذلك بفريق لايبزيج في دور الست عشر في مواجهة سهلة استطاع فريق مانشستر سيتي تخطيها بسهولة، ثم يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية ويتمكن من تخطية لصبح في مواجهة ريال مدريد في دور الأربعة من البطولة.