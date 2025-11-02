أخبار الرياضة

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

محمد جلال إبراهيم

يستضيف ملعب”أنفيلد” مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث فاز فريق ليفربول علي فريق فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة السابقة بينما فاز فريق ريال مدريد علي فريق يوفنتوس بنتيجة 1-0.

 

 الجولة الرابعة
 البطولة دوري ابطال اوروبا
 معلق المباراة علي سعيد الكعبي
 القنوات الناقلة بي إن سبورت 1
 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

 

القنوات الناقلة للمباراة 

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وبالتحديد قناة بي ان سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري ابطال اوروبا.

لماذا هذه المباراة مهمة؟

تأثيرها على المجموعة: كونها الجولة الرابعة فهذه المباراة قد تغير شكل التأهل — فخسارة أو تعادل في هذه المرحلة قد تربك خطط أحد الفريقين.

الخبرة الأوروبية: ريال مدريد يمتلك باعاً كبيراً في المواقف الكبرى، بينما ليفربول أيضاً مر بتجارب قارية مهمة – التداخل هنا يعطي قوة للمواجهة.

الجانب التكتيكي: مواجهة بين أسلوبين، فالريال غالباً يعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم، بينما ليفربول – تحت قيادة مدربه – يميل للضغط والهجمات المرتدة. تحليل كيف يتعامل كل طرف مع الآخر سيكون مفتاحاً.

العنصر النفسي والجماهيري: اللعب في أنفيلد (ملعب ليفربول) أمام جماهيره، مقابل الروح القتالية التي يأتي بها ريال مدريد خارج الديار — كل ذلك يضيف أجواءً متنوعة.

