موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة قوية يستضيفها ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد مساء الأربعاء تجمع بين فريقي ليفربول وريال مدريد في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

اللقاء الناري الذي يسعى خلاله كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز بكل تأكيد وخطف بطاقة التأهل رسميا لدور الثمانية أو الدور ربع النهائي من البطولة.

وجدير بالذكر أن لقاء الذَّهاب بين الفريقين في انفيلد كان قد انتهى بهزيمة قاسية للريدز على ملعب الفريق بخماسية مقابل هدفين.

وهو ما يجعل المهمة صعبة على كتيبة يورجن كلوب من اجل رد الاعتبار والفوز على الميرينجي في البيرنابيو بنتيجة ثقيلة والتأهل للدور القادم.

قمة أوروبية على الأراضي الإسبانية | لقاء ناري!

ولكن لقاءات أوروبا نارية دون أدنى شك ومن المتوقع حدوث المفاجآت خاصة أن الفريق يمتلك في جَعْبته باقة من النجوم المميزين والمخضرمين.

ويشار إلى أن ليفربول يعاني في السنوات الأخيرة من شبح الخسارة أمام ريال مدريد في البطولات الأوروبية، ولعل أبرز اللقاءات كان نهائي النسخة الماضية.

أما عن صاحب الأرض فيسعى هو الآخر إلى تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل في المباراة خاصة أن المنافس يسعى للعودة بكل السبل الممكنة.

ويهدف انشيلوتي إلى الاستمرار في البطولة والتتويج بها للموسم الثاني على التوالي بعد نسخة مميزة وقوية قدمها في 2022 انتهت بتتويج الفريق باللقب الرابع عشر.

ريال مدريد ضد ليفربول | موقف الفريقين

وعن موقف الفريقين قبل هذا اللقاء القوي فكانت آخر مباراة خاضها ليفربول شهدت خسارة جديدة للفريق في الدوري الانجليزي الممتاز أمام بورنموث.

حيث خسر الفريق بهدف نظيف دون رد ليتوقف رصيده عند النقطة الـ42 في جدول ترتيب الدوري في النسخة الجارية لموسم 2022-2023.

أما عن ريال مدريد فكانت آخر مباراة له أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، وشهدت المباراة فوز الريال بثلاثية مقابل هدف على ملعب الفريق.

ليرتفع عدد نِقَاط الفريق إلى 56 نقطة ويبقى في المركز الثاني في جدول الترتيب، حيث يحتل برشلونة الصدارة بفارق 9 نِقَاط عن الميرينجي.

موعد المباراة بتوقيت 3 دول عربية

وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 ميلاديا، وفيما يلي موعد اللقاء وفقا لتوقيت بعض الدول العربية.

الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت أبو ظبي.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتم نقل أحداث اللقاء حصريا على شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري للبطولة.