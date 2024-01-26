موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024 والقنوات الناقلة

يحل نادي ريال مدريد الملكي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه فريق لاس بالماس على ملعبه غران كناريا غداً السبت الموافق 27 من شهر يناير الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليغا” 2024.

ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يستعد لخوض مباراته الثانية في الدوري بعد خروجه من بطولة كأس الملك الإسباني حيث تم إقصاء الفريق الملكي من قبل نظيره أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك الإسباني، وكانت المباراة قد انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وخرج ريال مدريد من بطولة كأس الملك الإسباني هذا الموسم ولكن استطاع أن يخطف لقب كأس السوبر الإسباني من غريمه المعتاد برشلونة في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

استطاع ريال مدريد أن يتألق في الدوري الإسباني أيضا بعد عودته من بطولة الملك الإسباني، حيث خاض مواجهة أمام فريق ألميريا وانتهت المباراة بفوز النادي الملكي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، واستطاع ريال مدريد أن يخطف نقاط المباراة كاملة والاقتراب من صدارة الدوري التي ما زال جيرونا يتربع عليها حتى الآن.

يحتل ريال مدريد الآن المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بينما جيرونا لديه 52 نقطة، ولكن ريال مدريد لديه مباراة مؤجلة في الدوري لم يخضها بسبب بطولة كأس الملك الإسباني، وربما تكون أمله في التغلب على جيرونا واحتلال صدارة الدوري، بينما برشلونة يعاني هذا الموسم في الدوري حيث يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

على الجانب الآخر يوجد فريق لاس بالماس الذي يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة فقط، حيث يعاني أيضا لاس بالماس هذا الموسم في الدوري، حيث استطاع النادي أن يحقق الفوز في مباراتين فقط في آخر خمس مباريات له بالدوري، بينما تعادل في مباراة واحدة وخسر في مباراتين، ويسعى لاس بالماس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد في المباراة القادمة، من أجل تحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري، والاقتراب أكثر من المراكز الأولى ففي حالة الفوز على ريال مدريد بالتالي سيصعد إلى المركز السابع ويقترب من المركز الخامس أيضا الذي يتواجد به فريق أتلتيك بلباو برصيد 41 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وفريق لاس بالماس ضمن إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني غداً السبت الموافق 27 من شهر يناير الجاري 2024، حيث تقام أحداث المباراة على ملعب غران كناريا معقل فريق لاس بالماس، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، بينما تقام في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة من المقرر أن تُبث أحداث المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وتحديداً سيتم نقلها على قناة بي إن سبورت 1.