يستقبل ملعب غران كاناريا، مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس، والتي ستكون من ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأسباني للموسم الحالي، ويستعد النادي الملكي للفوز في هذه المباراة والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك من أجل الحصول على لقب الدوري هذا الموسم حيث ينافس ريال مدريد مع جيرونا في حصد الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الأسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الجولة 22 من الدوري الأسباني يوم السبت القادم الموافق 27 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، وكما يمكن متابعة المباراة على شبكة الإنترنت من خلال تطبيق تود.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي:كيبا.

في الدفاع : ميندي – روديجر – ناتشو فيرنانديز – كارباخال.

وسط الملعب: تشاوميني – لوكا مودريتش – فالفيردي.

وسط الملعب أمام: جود بيلينجهام.

في الهجوم :رودريجو – فينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الأول، ولعب ريال مدريد 20 مباراة حقق الفوز في 16 وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يأتي لاس بالماس في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، ولعب الفريق 21 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في ثمان مباريات.