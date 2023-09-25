موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الأسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة
يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، والتي ستكون واحدة من ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني موسم 2023-2024، ويدخل الملكي المباراة وهو عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك من أجل مصالحة جماهيرة وخاصة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة من أتليتكو مدريد، بينما فاز لاس بالماس على غرناطة بهدف دون رد.
موعد المباراة
تقام ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الاسباني يوم الأربعاء القادم الموافق 27 سبتمبر 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة bein sports hd 1 أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن القطرية الناقل الحصري للدوري الإسباني.
ترتيب ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري
يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة، ولعب الملكي 6 مباريات فاز في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، ولعب الفريق 6 مباريات فاز في مباراة وتعادل في 2 وخسر في مباراة.
التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام لاس بالماس
قد يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على التشكيل التالي:
- حراسة المرمي: كيبا أريثابالاجا
- خط الدفاع:لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – فيرلان ميندي
- وسط الملعب: إدواردو كامافينجا
- وسط الملعب أمام :أوريليان تشواميني -فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام
- في الهجوم:رودريجو – فينيسيوس جونيور