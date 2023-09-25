يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، والتي ستكون واحدة من ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني موسم 2023-2024، ويدخل الملكي المباراة وهو عينه على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك من أجل مصالحة جماهيرة وخاصة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة من أتليتكو مدريد، بينما فاز لاس بالماس على غرناطة بهدف دون رد.

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الأسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الاسباني يوم الأربعاء القادم الموافق 27 سبتمبر 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة bein sports hd 1 أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن القطرية الناقل الحصري للدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة، ولعب الملكي 6 مباريات فاز في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، ولعب الفريق 6 مباريات فاز في مباراة وتعادل في 2 وخسر في مباراة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام لاس بالماس

قد يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على التشكيل التالي: