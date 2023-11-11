موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023 – 2024 والقنوات الناقلة لها

يستعد ملعب سانتياغو برنابيو لاستقبال مباراة من العيار الثقيل تجمع بين النادي الملكي صاحب الأرض ريال مدريد ونظيره فالنسيا اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري 2023 ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني “لا ليغا” 2023 – 2024.

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يعيش النادي الملكي بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي سباق صعب للغاية هذا الموسم مع صاحب الصدارة الحالي فريق جيرونا وغريمه المعتاد نادي برشلونة، حيث يسعى النادي الملكي لاستعادة صدارة الدوري الإسباني الذي يمتلكها نادي جيرونا الآن بفارق النقاط، حيث أن جيرونا يقدم أداء رائع وغير معتاد عليه هذا الموسم، واستطاع بالفعل أن يخطف صدارة الدوري من ريال مدريد، لذلك نجد أن النادي الملكي يسعى بكل جهده لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام فالنسيا وكذلك في جميع المباريات القادمة من أجل اللحاق بنادي جيرونا واستعادة لقب الصدارة مجدداً.

على الرغم من أن فارق النقاط ضئيل بين جيرونا وريال مدريد إلا أن جيرونا مستمراً في مفاجأة الجماهير وعشاق الليجا من خلال الفوز في كل مباراة يخوضها، حيث أن جيرونا يتربع على عرش صدارة الدوري الآن برصيد 34 نقطة بعد أن فاز اليوم على نادي رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل النادي الملكي المركز الثاني برصيد 29 نقطة قبل أن يخوض مباراة اليوم أمام فالنسيا، وفي حالة استطاع النادي الملكي الفوز في مباراة اليوم سيتمكن من جمع ثلاث نقاط كاملة وبالتالي يصبح رصيده 32 أي بفارق نقطتين فقط، وستكون المنافسة على هذه النقطتين فقط، بينما يأتي نادي برشلونة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة ولديه مباراة غداً أمام نادي ألافيس وفي حالة الفوز سيصبح رصيده 30.

على الجانب الآخر نجد أن فالنسيا يعاني من مستوى غير مستقر في الدوري حيث يحتل النادي المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة فقط، وفي آخر خمس مباريات للنادي استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين بينما تعادل في مباراتين وخسر في مباراة على يد ريال بيتيس بثلاثية نظيفة، ويسعى نادي الخفافيش إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام نادي ريال مدريد على الرغم من أن المباراة صعبة ومقامة على ملعب سنتياغو برنابيو إلا أن الحصول على ثلاث نقاط كاملة من المباراة قد يساعده في الصعود إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري 2023 ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الإسباني ومن المتوقع أن تقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياغو برنابيو.

فيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإن شبكة قنوات بي إن سبورت هي الناقلة الرسمية لجميع مباريات الدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الأخرى، وسيتم بث أحداث المباراة تحديداً على قناة بي إن سبورت الأولى.