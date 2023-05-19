موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب ميستايا، مباراة ريال مدريد وفالنسيا والتي ستكون ضمن مباريات الاسبوع 35 من الدوري الاسباني موسم 2022 -2023، ويدخل الفريق الملكي، وهو يرغب بالفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط وذلك من أجل مصالحة جماهيرة بعد الخروج من دوري الأبطال بعد الخسارة من مانشستر سيتي في مباراة الإياب باربعة أهداف دون رد، وحقق ريال مدريد الفوز في الجولة الماضية على خيتافي بهدف دون رد، بينما فاز فالنسيا على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم الأحد القادم الموافق 21 مايو 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD 1، أحد قنوات شبكة بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد و فالنسيا في الليجا

يأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 71 نقطة، وخاض الفريق الملكي حتى الآن 34 مباراة استطاع الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 7 مباريات.

بينما فالنسيا يأتي في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة، ولعب فالنسيا 34 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 17 مباراة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فالنسيا

قد يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على التشكيل التالي في المباراة: