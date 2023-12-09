موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ريال مدريد مساء اليوم بنظيره فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني، ويسعى فريق ريال مدريد في هذه المباراة لتأمين صدارته علما بأنه يحتل المركز الأول برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه جيرونا.

تقام مباراة اليوم على إستاد بينيتو فيامارين معقل نادي ريال بيتيس، يذكر أن فريق ريال بيتيس يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، ويعاني فريق ريال بيتيس من نتائج متخبطة في الدوري الاسباني حيث انتهت آخر مواجهة له في الدوري بالتعادل السلبي مع نادي الميريا وتمكن من فرض تعادله مع إشبيلية في المباراة التي سبقتها، يذكر بأن ريال بيتيس لم يخسر أي مباراة له في ملعبه هذا الموسم.

أما فريق ريال مدريد فقد تمكن أخيرا من انتزاع الصدارة من نادي جيرونا الذي يلاحقه بعد فوزه على فريق غرناطة.

تذاع المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت الثالثة ويعلق على المباراة حسن العيدروس.