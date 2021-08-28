موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر جميع عشاق كرة القدم وخاصة الدوري الإسباني بفارغ الصبر مباراة اليوم التي يخوضها نادي ريال مدريد الملكي أمام نظيره نادي ريال بيتيس ضمن إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني “لا ليغا”، حيث يبحث الكثير من محبي ومتابعي الدوري الإسباني عن موعد مباراة ريال مدريد أمام منافسه ريال بيتيس، وكذلك أصبح البحث عن القنوات الناقلة لهذه المباراة بشكل مكثف وأصبح ملحوظ على محرك بحث جوجل الشهير، لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة اليوم التي تقام بين ريال مدريد ونادي رسال بيتيس والتي تقام اليوم السبت الموافق 28 من شهر أغسطس الجاري.

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم ضد منافسه ريال بيتيس بكل قوة ساعياً لتحقيق الفوز الثاني له في الدوري الإسباني والحصول على الثلاث نقاط حتى يتمكن من تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، نظراً لأن فريق ريال مدريد يحتل المركز السابع خلا الوقت الراهن من جدول ترتيب الدوري، بينما يحتل منافسه الدائم في الدوري نادي برشلونة المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري ولكن بفارق الأهداف فقط، حيث يملك كلا الفريقين 4 نقاط في رصيدهما، ولكن يدخل النادي الملكي مباراة اليوم بعد أن خاض مباراته السابقة التي كانت قوية وصعبة للغاية امام فريق ليفانتي ضمن إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة مع ليفانتي بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق، وتعتبر مباراة اليوم أمام ريال بيتيس مهمة للغاية بالنسبة لريال مدريد حيث يسعى الفريق لتحسين مركزه في الدوري من خلال الحصول على الثلاث نقاط عبر تحقيق الفوز عليه، خاصة أن الموسم الجديد من الدوري الإسباني ما زال في بدايته.

وفي الجانب الآخر يدخل فريق ريال بيتيس مباراته امام ريال مدريد اليوم بكامل استعداداته بهدف خطف الفوز من منافسه ريال مدريد وكذلك حرمانه من الحصول على الثلاث مقاط، حيث يسعى ريال بيتيس لتعويض ما فقده في الجولتين الماضيتين نظراً لأنه الفريق لم يحقق سوى نقطتين، حيث تعادل الفريق في كلا الجولتين الماضيتين مما أدى ذلك إلى انخفاض مستواه في الدوري وكذلك مركزه في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل ريال بيتيس الآن المركز العاشرة في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين فقط، ويبدو أنه يأمل ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.