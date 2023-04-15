موعد مباراة ” ريال مدريد وتشيلسي ” في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

ينتقل فريق العاصمة الاسبانية ريال مدريد إلي لندن وتحديدا ملعب الستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي ” البلوز ” من أجل خوض منافسات مرحلة الإياب من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، حيث يحل الملكي ضيفا على الفريق الانجليزي في واحدة من أقوى مبارايات المرحلة الاقصائية الحالية ، والتي يترقبها الملايين من متابعي كرة القدم على مستوى العالم ، فجمهور الملكي يتابع عن كثب فريقه أينما حل وارتحل أملا في الصعود إلى الدور التالي من البطولة والوصول إلى المربع الذهبي

– موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد

جدير بالذكر أن تلك المواجهة من المقرر لها أن تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 من إبريل 2023 ، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي

في ذات السياق إليكم تذكير بما حدث في لقاء الإياب والذي شهد سيطرة ملكية على مجريات اللقاء بالكامل باستثناء أول ربع ساعة من المباراة التي كانت سجال بين الطرفين قبل أن يستسلم لاعبي البلوز لقدرات وفنيات الخصم وتنهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف لا شئ والتي كان من المحتمل أن تكون أكبر من ذلك في ظل الطرد الذي تعرض له الظهير الأيسر الانجليزي بن شيلول والأداء المزري الذي قدمه الفريق لذا فإن الجميع يرغب في معرفة ما ستؤول له أحداث مباراة العودة