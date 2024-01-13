يستقبل ملعب الأول بارك في مدينة الرياض مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأسباني لعام 2024، ويستعد برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز من أجل الحصول علي اللقب الثاني له علي التوالي واللقب 15 في تاريخ الفريق، حيث نجح برشلونة في الحصول علي اللقب الموسم الماضي بعد الفوز علي ريال مدريد في النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الأسباني 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس السوبر الاسباني غداً الأحد 14 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني وتذاع المباراة علي قناة ssc الرياضية السعودية والتي حصلت علي حقوق بث المباراة.

وتأهل ريال مدريد إلي نهائي كأس السوبر الأسباني بعد الفوز علي اتليتكو مدريد في نصف النهائي بخمسة اهداف مقابل ثلاث أهداف، بينما تأهل برشلونة بعد الفوز علي اوساسونا بهدفين دون رد.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

قد يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة علي التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيناكي بينا

خط الدفاع :كوندي – أراخوا – كريستينسن – بالدي

وسط الملعب: فرينكي ديونج – إلكاي جوندوجان – سيرجي روبيرتو

في الهجوم: فيراس توريس – ليفاندوفسكي – لامين يامال

التشكيل المتوقع لريال مدريد

قد يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد علي التشكيل التالي:-