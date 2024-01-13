موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الأسباني 2024 والقنوات الناقلة
يستقبل ملعب الأول بارك في مدينة الرياض مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأسباني لعام 2024، ويستعد برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز من أجل الحصول علي اللقب الثاني له علي التوالي واللقب 15 في تاريخ الفريق، حيث نجح برشلونة في الحصول علي اللقب الموسم الماضي بعد الفوز علي ريال مدريد في النهائي.
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد
تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس السوبر الاسباني غداً الأحد 14 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتذاع مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني وتذاع المباراة علي قناة ssc الرياضية السعودية والتي حصلت علي حقوق بث المباراة.
وتأهل ريال مدريد إلي نهائي كأس السوبر الأسباني بعد الفوز علي اتليتكو مدريد في نصف النهائي بخمسة اهداف مقابل ثلاث أهداف، بينما تأهل برشلونة بعد الفوز علي اوساسونا بهدفين دون رد.
التشكيل المتوقع لبرشلونة
قد يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة علي التشكيل التالي:-
- حراسة المرمي: إيناكي بينا
- خط الدفاع :كوندي – أراخوا – كريستينسن – بالدي
- وسط الملعب: فرينكي ديونج – إلكاي جوندوجان – سيرجي روبيرتو
- في الهجوم: فيراس توريس – ليفاندوفسكي – لامين يامال
👀 العين على #الكلاسيكو 🔥
🏆 #السوبر_الإسباني
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— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 13, 2024
التشكيل المتوقع لريال مدريد
قد يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد علي التشكيل التالي:-
- حراسة المرمي:كيبا
- في الدفاع : ميندي – روديجر – ناتشو فيرنانديز – كارباخال
- وسط الملعب: تشاوميني – لوكا مودريتش – فالفيردي
- وسط الملعب أمام: جود بيلينجهام
- في الهجوم :رودريجو – فينيسيوس جونيور
💪 @atchouameni ✖️ @JoseluMato9 💪#superSupercopa pic.twitter.com/aPdXTx9LSX
— ريال مدريد (@realmadridarab) January 13, 2024