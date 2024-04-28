يلتقي ريال مدريد وبايرن ميونخ في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وستكون هذه المباراة واحدة من أقوى المباريات في دوري الأبطال حيث تجمع بين اثنين من كبار الاندية في أوروبا، ويستعد الملكي بقيادة كارلو أنشيلوتي من أجل الفوز في هذه المباراة والتأهل إلي النهائي وحصد اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الابطال 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 إبريل 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية والتي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

قد يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، أوريلين تشواميني، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينغا، توني كروس، جود بيلينغهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

قد يعتمد مدرب بايرن ميونخ على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، أوباميكانو، إريك داير، كيم مين جاي.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، جوريتسكا، موسيالا، ساشا بوي.

خط الهجوم: ليروي ساني، هاري كين.

والجدير بالذكر بإن نادي ريال مدريد تأهل إلي نصف النهائي بعد الفوز على مانشستر سيتي في ربع النهائي، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد الفوز على ارسنال.