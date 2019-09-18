الكثير من جماهير كرة القدم المحبة للملكي في كل مكان ينتظرون عودة الريال إلى البطوله المنتظرة في دوري ابطال اوروبا وستكون هذه قمة كبيرة من العيار الثقيل بين الفريقين ريال مدريد وباريس سان جيرمان وذلك اليوم الموافق الاربعاء في تحدي كبير للجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا،







ومن الجدير بالذكر ان مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان هي قمة مبكرة في افتتاح دوري أبطال أوروبا 2020، والتي ينتظرها الجماهير في جو من الندية والاثارة والمباراة ستقام على ملعب الأخير، والكثير ينتظرون فوز باريس الفرنسية في أول انطلاقه لهم في دوري أبطال أوروبا والتي ستكون بينهم وبين الفريق الجبار ريال مدريد،

موعد ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم







من المؤكد ان الكثيرين ينتظرون معرفة موعد المباراة وقد حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التوقيت الرسمي لـ مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العائرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الامارات.

والآن من خلال موقع نجوم مصرية سنقوم بمتابعة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان معكم لحظة بلحظة وسنوفيكم بكافة التفاصيل من ميعاد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة في دوري ابطال اوروبا.

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان







تجدر الاشارة بأن فريق ريال مدريد سينافس فريق كبير له العديد من العناصر القوية في نفس الوقت الذي سيكون ريال مدريد مصاب فيه بتراجع سواء كان في المستوى الفني أو مستوى اللاعبين وهذا اتضح من نتائج الفريق الدوري الخاصة به وستقوم المباراة على ملعب بارك دي برينس.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

من الملحوظ ان هذه المباراة من اكثر المباريات التي لها جماهير كثيرة ومن المؤكد انهم يبحثون باستمرار عن القنوات التي سوف تنقل لهم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان حيث تذاع المباراة على قناة BeIn Sport HD1 المشفرة (بي ان سبورت) وقناة CBC Sport HD وقناة Idmen TV وقناة ARENA SPORT وقناة IRIB Varzich و قناة RTS ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

القناة التردد القمر معدل الترميز CBC Sport HD 11136 الاستقطاب H AzerSpace 1 46.0°E 27500 Idmen TV 11175 الاستقطاب H AzerSpace 46°E 27500 ARENA SPORT 11512 الاستقطاب V Eutelsat 30000 IRIB Varzich 11881 الاستقطاب V Badr-4/5/6/7 27500 RTS 10971 الاستقطاب V Hot Bird 13 29700

ننصحكم لكي تتمتعون بمشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا على هذه القنوات المجانية ان يتوفر طبق دش كبير فهذه القنوات ستستمر في بث كافة المباريات، مثل كل موسم، والكثير من متابعين هذا الدوري ينتظرون نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.