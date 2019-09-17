موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

نادي ريال مدريد الأسباني سيد أندية أوروبا، المتويج بأكبر عدد من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 بطولة، يفتتح أولي مبارياته فى دور المجموعات بلقاء فريق باريس سان جيرمان، أقوي أندية فرنسا، والمتوج بلقب الدوري الفرنسي العام الماضي.







قرعة دور المجموعات

بعد اعلان قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وقع نادي ريال مدريد الأسباني، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي كلوب بروج البلجيكي، ونادي غلطة سراي التركى، مع بعضهم البعض فى المجموعة الأولى، ليلتقي في الجولة الأولي نادي ريال مدريد مع باريس سان جرمان، ونادي كلوب بروج مع نادى غلطة سراي.







ريال مدريد الذي يعاني من سوء التوفيق، منذ الموسم الماضي، منذ رحيل نجمه اللاعب كريستيانو رونالدو اللاعب البرتغالي، عن صفوف الفريق فى بداية الموسم الماضي لفريق يوفينتوس الإيطالي، حيث كان لرحيل اللاعب تأثير شديد على الفريق فلم يستطع الفريق تحقيق أي بطولة في الموسم الماضي.

لم يستطع تحقيق بطولة الدوري وحل بالمركز الثالث، بعد فريق برشلونة المتوج باللقب، ونادي أتليتكو مدريد الوصيف، كذلك لم يستطع تحقيق بطولة كأس ملك أسبانيا، حيث خرج من نصف نهائي البطولة، أيضا لم يستطع الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة من نادي أياكس الهولاندي فى مفاجأة كبيرة من مفاجأت البطولة وخرج من دور ال16.

لذا يطمح ريال مدريد مع مدربه العائد من جديد للقيادة الفنية، لاعب الفريق السابق زين الدين زيدان، فى تحقيق أكثر من بطولة هذا الموسم، ليطفئ ثورة جماهير الملكي الحزينة على الأداء السيئ للفريق.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد







يلتقى فريق باريس سان جيرمان وفريق ريال مدريد، يوم الأربعاء الموافق 18 – 9 – 2019 على ملعب “حديقة الأمراء” فى فرنسا، في تمام التاسعة مساءاً، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قنوات “بين سبورت” المشفرة.