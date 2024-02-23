موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية في الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإسباني 2024

عشاق النادي الملكي على موعد مع واحدة من أهم مباريات هذا الأسبوع لفريق ريال مدريد ضد فريق اشبيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الاسباني، تأتي أهمة المباراة كونها واحد من أهم العقبات في طريق ريال مدريد لإحراز لقب الليجا هذا العام خصوصا وأن الفريق يسير بخطى جيدة جدا في المسابقة المحلية نحو إحراز اللقب، في هذا المقال سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية وترتيب الفريقين في الدوري الإسباني حتى الآن.

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد واشبيلية في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد القادم الموافق الخامس والعشرون من فبراير الجاري، تلعب مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب سنتياجو بيرنابيو ملعب فريق ريال مدريد، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الإسباني إيسيدرو دياز دي ميرا، وسيرافقه الحكم لامانشا غونزاليس فويرتس كحكم لتقنية الفيديو.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

يتصدر الفريق الملكي ترتيب الليجا هذا الموسم بفارق مريح عن فريق جيرونا مفاجئة البطولة هذا العام وصاحب مركز الوصافة حتى الآن، حيث يمتلك فريق ريال مدريد اثنان وستون نقطة تمكن من حصدها بعد أن لعب خمس وعشرون مباراة استطاع أن يفوز في تسعة عشر مباراة ويتعادل في خمس لقاءات وتلقى الهزيمة مرة واحدة فقط، ليبتعد بالصدارة بفارق ستة نقاط كاملة حتى الآن عن فريق جيرونا صاحب المركز الثاني.

ترتيب اشبيلية في الليجا

على الجابي الآخر يشهد موسم فريق اشبيلية المحلي عدد من التعثرات هذا الموسم، حيث يقع الفريق في المركز الخامس عشر بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة والعشرون ن البطولة، إذ يمتلك فريق اشبيلية في رصيده أربعة وعشرون نقطة فقط، حققها من خمس انتصارات وتسع تعادلات في حين تلقى الهزيمة في أحد عشر مباراة.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد كان قد تمكن من الفوز على فريق اشبيلية في الموسم الماضي ذهابا إيابا في الدوري الإسباني، حيث فاز في مباراة الدور الأول بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وتمكن من الفوز في الدوري الثاني بنتيجة هدفين لهدف.