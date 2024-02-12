يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيرة ار بي ليبزيج، في مباراة الدور 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وستكون هذه المباراة هي واحدة ضمن المباريات الهامة لدي فريق ريال مدريد، والذي يستعد للفوز بمباراة الذهاب، وذلك لضمان بطاقة التأهل إلي الدور القادم من البطولة وحصد اللقب هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد وار بي ليبزيج في دوري ابطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة ريال مدريد ضد ار بي ليبزيج علي ملعب ريد بول أرينا لايبزيغ، يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 فبراير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd، التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري الأبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

قد يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي:كيبا.

في الدفاع : ميندي – روديجر – ناتشو فيرنانديز – كارباخال.

وسط الملعب: تشاوميني – لوكا مودريتش – فالفيردي.

وسط الملعب أمام: جود بيلينجهام.

في الهجوم :رودريجو – فينيسيوس جونيور.

🤩 استمتعوا بكل تفاصيل فوزنا بالرابعة عشرة!

🏆 دوري الأبطال

🎬 حصريا للـ#مدريدستاس بريميوم على #RMPlay

🔗 https://t.co/2pkHz0wc05 pic.twitter.com/v5PFaDil7u — ريال مدريد (@realmadridarab) February 11, 2024

والجدير بالذكر بأن نادي ريال مدريد شارك في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا بجانب نابولي وبراغا ويونيون برلين، ونجح الملكي في تصدر قائمة المجموعة برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات.

بينما شارك ار بي ليبزيج في المجموعة السابعة بجانب مانشستر سيتي ويونغ بويز والنجم الأحمر، ونجح الفريق في حصد المركز الثاني للمجموعة برصيد 12 نقطة.