أخبار الرياضة

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو “الديربي” مع القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكل فريق

سها ناجي

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المباراة المثيرة التي ستقام اليوم بين فريقي ريال مدريد واتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2023/2024، هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة، حيث يعد الفريقان من الأوائل في الترتيب ويتنافسان بشدة من أجل الصدارة.

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو 

ستجتمع نجوم الفريقين على أرض الملعب لتقديم أداء رائع ومهارات فنية ساحرة، نظرًا للتاريخ السابق بين الفريقين، يتوقع الجمهور مباراة قوية وعرضًا قويًا من الفريقين، ستكون هذه المواجهة لحظة حاسمة في الموسم وستلعب دورًا كبيرًا في تحديد موقع كل فريق في جدول الترتيب.

موعد المباراة 

تاريخ المباراة 24 سبتمبر 2023
الوقت 22:00 بتوقيت مصر والسعودية
قناة البث beIN Sports HD 3
الملعب ميتروبوليتانو

التشكيل المتوقع اتلتيكو

المركز اللاعب
حراسة المرمى صامويل لينو
الدفاع ماريو هيرموسو
ستيفان سافيتش
ناهويل مولينا
الوسط كوكي
رودريجو دي باول
ساؤول نيجيز
ماركوس يورينتي
الهجوم أنطوان جريزمان
ألفارو موراتا

أما بالنسبة للتشكيل المتوقع لريال مدريد، فيتضمن:

المركز اللاعب
حراسة المرمى كيبا أريزابالاجا
الدفاع لوكاس فاسكيز
دافيد ألابا
أنطونيو روديجر
فران جارسيا
الوسط فيديريكو فالفيردي
لوكا مودريتش
جود بيلينجهام
إدواردو كامافينجا
الهجوم رودريجو جويس
خوسيلو
Avatar of سها ناجي
سها ناجي

اسمي سها ناجي، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، أحب الكتابة والتدوين، كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات