موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو “الديربي” مع القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكل فريق

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المباراة المثيرة التي ستقام اليوم بين فريقي ريال مدريد واتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2023/2024، هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة، حيث يعد الفريقان من الأوائل في الترتيب ويتنافسان بشدة من أجل الصدارة.

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو

موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو

ستجتمع نجوم الفريقين على أرض الملعب لتقديم أداء رائع ومهارات فنية ساحرة، نظرًا للتاريخ السابق بين الفريقين، يتوقع الجمهور مباراة قوية وعرضًا قويًا من الفريقين، ستكون هذه المواجهة لحظة حاسمة في الموسم وستلعب دورًا كبيرًا في تحديد موقع كل فريق في جدول الترتيب.

موعد المباراة

تاريخ المباراة 24 سبتمبر 2023 الوقت 22:00 بتوقيت مصر والسعودية قناة البث beIN Sports HD 3 الملعب ميتروبوليتانو

التشكيل المتوقع اتلتيكو

المركز اللاعب حراسة المرمى صامويل لينو الدفاع ماريو هيرموسو ستيفان سافيتش ناهويل مولينا الوسط كوكي رودريجو دي باول ساؤول نيجيز ماركوس يورينتي الهجوم أنطوان جريزمان ألفارو موراتا

شوية أهداف لريال مدريد من ماضي ديربي مدريد .. #AtletiRealMadrid

pic.twitter.com/LX7r4filqK — أ. محمد سهيل #RM14🇰🇼 (@official_suheil) September 24, 2023

أما بالنسبة للتشكيل المتوقع لريال مدريد، فيتضمن: