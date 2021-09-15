موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة التي تجمع بين نادي ريال مدريد الملكي ونادي إنتر ميلان الإيطالي، ضمن إطار الجولة الأولى من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2021- 2022، حيث يبحث الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم عن موعد المباراة النارية والقنوات الناقلة للمباراة، وازدادت عمليات البحث على محرك بحث جوجل الشهير عن هذا الأمر مع اقتراب موعد المباراة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب “سان سيرو”، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة ريال مدريد أمام نادي إنتر ميلان.

يحل نادي ريال مدريد الملكي ضيفاً ثقيلاً على ملعب سان سيرو بإيطاليا ضمن إطار الجولة الأولى من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد ان وقع الفريقان في المجموعة الرابعة من قرعة دوري أبطال أوروبا برفقة كل من نادي شاختار الأوكراني، ونادي شريف تيراسبول، وتعتبر هذه المشاركة الأولى في تاريخ نادي شريف تيراسبول بدوري أبطال أوروبا، ويسعى نادي ريال مدريد في هذا الموسم بقيادة مدربه العائد الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمحو الصورة السلبية التي ظهر عليها النادي في الموسم الماضي، بعد أن خرج من الموسم بدون الحصول على أي بطولة.

وفي الجانب الآخر يستعد نادي إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إيزاجي لمواجهة ريال مدريد الإسباني مستغلاً عاملي الأرض والجمهور ليتمكن من تحقيق الفوز على النادي الإسباني، ويسعى النادي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لإرضاء جماهيره الإيطالية، بعد أن كان على وشك تصدر الدوري الإيطالي في مباراته الأخيرة التي كانت ضد نادي سامبدوريا الإيطالي، ولكن انتهت بالتعادل ولم يستطع ميلان من الحصول على الثلاث التي كانت ستجعله يحتل صدارة الدوري الإيطالي.

تواجه كل من نادي ريال مدريد الإسباني ونادي إنتر ميلان الإيطالي في 11 مباراة قبل هذه المباراة، وفاز كل منهما في 5 مباريات وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، مما يجعل توقع الفائز في هذه المباراة صعب للغاية.

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة: