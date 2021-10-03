موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الأحد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومحبي مسابقة الدوري الإسباني التي يعرفها معظم المتابعين بـ “لا ليغا” موعد مباراة ريال مدريد الملكي أمام نادي إسبانيول ضمن إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، حيث تقام المباراة على ملعب “كورنيلا أبرات” اليوم الأحد الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري.

يحل نادي ريال مدريد الملكي ضيفاً ثقيلاً على فريق إسبانيول اليوم الأحد، حيث يدخل النادي الملكي مباراة اليوم بعد أن تعرض لهزيمة مخزية له ولجماهيره في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي “شيريف تيراسبول”، وكانت المباراة على ملعب النادي الملكي “سانتياغو برنابيو”، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن النادي بقيادة مدربه الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام إسبانيول والحصول على الثلاثة نقاط، وتعد هذه المباراة في غاية الأهمية لنادي ريال مدريد وذلك لاحتلاله صدارة الدوري الإسباني، وفي نفس الوقت أيضا ينافس على هذا اللقب فريق أتلتيكو مدريد الذي استطاع أن يحقق الفوز يوم أمس السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري على نادي برشلونة الإسباني، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ويملك كلا الفريقين 17 نقطة ولكن يحتل ريال مدريد المركز الأول بفارق الأهداف فقط.

في الجانب الآخر يستعد نادي اسبانيول لخوض هذه المباراة أمام نظيره ريال مدريد مستغلاً عامل الأرض والجمهور، حيث تقام المباراة على ملعب “كورنيلا ألبرات” معقل النادي، ويبحث نادي اسبانيول عن سبل تحقيق الفوز على ريال مدريد وخطف الثلاث نقاط منه، لكي يحسن من وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع احتلاله المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول والقنوات الناقلة: